Crisi di governo o democrazia? Incolpare solo i 5stelle è un'operazione intellettualmente ardita (Di venerdì 15 luglio 2022) I primi a mettere alla gogna i populisti 5stelle, rei di non avere votato la fiducia a Draghi, sono ovviamente i grandi giornali dei padroni delle ferriere. Il Corriere titola 'Calcoli e sghignazzi: la truppa M5S all'ultima performance', Repubblica parla di un movimento 'in tilt che perde altri pezzi', mentre l'Huffpost ricorda agli italiani che 'i mercati sono pronti a tirare le orecchie all'Italia' e che, senza Draghi, 'avremo presto grossi problemi' dimenticando, probabilmente causa la grande calura estiva, che lo spread ha ricominciato a salire almeno dal novembre dello scorso anno. Lo spettacolo è quello di una democrazia morente, surreale e melanconico allo stesso tempo. I 5stelle, persa ormai definitivamente, oltre che tra poco la metà degli eletti, anche la carica antagonista iniziale, hanno fatto né più né meno che quello che ...

