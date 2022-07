Colao ha aperto alla non cancellazione della firma digitale (Di venerdì 15 luglio 2022) Nella giornata in cui non si è parlato di altro che della crisi di governo, il 14 luglio 2022, il Ministro Colao ha ricevuto una delegazione dell’Associazione Luca Coscioni, insieme a Riccardo Magi (deputato di +Europa) in seguito a un appello pubblico al governo e allo sciopero della fame di Lorenzo Mineo che vedono al centro la questione cancellazione firma digitale. Andiamo con ordine: la piattaforma pubblica per la raccolta di firme digitali per i referendum avrebbe dovuto essere attiva a partire dal 1° gennaio 2022 ma il Governo ha comunicato ufficialmente lo slittamento nel secondo semestre dell’anno. Il ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale nel governo Draghi ha specificato che «occorre un decreto e, nel frattempo, la possibilità di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 15 luglio 2022) Nella giornata in cui non si è parlato di altro checrisi di governo, il 14 luglio 2022, il Ministroha ricevuto una delegazione dell’Associazione Luca Coscioni, insieme a Riccardo Magi (deputato di +Europa) in seguito a un appello pubblico al governo e allo scioperofame di Lorenzo Mineo che vedono al centro la questione. Andiamo con ordine: la piattaforma pubblica per la raccolta di firme digitali per i referendum avrebbe dovuto essere attiva a partire dal 1° gennaio 2022 ma il Governo ha comunicato ufficialmente lo slittamento nel secondo semestre dell’anno. Il ministro per l’innovazione tecnologica e la transizionenel governo Draghi ha specificato che «occorre un decreto e, nel frattempo, la possibilità di ...

