RadioGoldAl : Crisi di Governo, Cirio: 'M5S irresponsabile, Draghi resti ma solo con compagni di viaggio affidabili' - FabPozz : Se il c.d.”Paese che produce” vuole che #Draghi vada avanti @zaiapresidente @sbonaccini @GiovanniToti @FontanaPres… -

Agenzia ANSA

deve restare a condizione che ci sia una compagine con un'agenda chiara di cio' che va fatto, ... Il M5S ha dimostrato di non essere affidabile - cosi' Alberto, governatore del Piemonte, ...Così il presidente della Regione, Alberto, nella lettera inviata nei giorni scorsi al Presidente del Consiglio Marioe al Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, con ... Cirio: "Draghi deve restare ma con un'agenda chiara, M5s compagni inaffidabili" - Italia PIEMONTE – Anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a margine di un evento ... risultare più forte del bene del Paese. Draghi deve restare a condizione che ci sia una compagine ..."Draghi rimanga, con un'agenda precisa e definita", dice il governatore, Alberto Cirio. "I danni reali si possono vedere già da cosa è successo ieri, con i miliardi bruciati in borsa, per una scelta ...