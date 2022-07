Cesc Fabregas al Como | il colpo a sorpresa della proprietà indonesiana Pronto un biennale

(Di venerdì 15 luglio 2022) Ilsogna la promozione in Serie A e sta per ingaggiare una stella:. Incredibile ma vero: il centrocampista spagnolo aha accettato la corte dei fratelli Robert e Michael Hartono. Il campione del mondo 2010 era atteso al Las Palmas che lo voleva per tentare l’assalto alla Liga, ma ha preferito la citta lombarda. La conferma è arrivata giovedì sera: per l’ex giocatore del Barcellona èun. In carrieraha vinto quasi tutto: due Europei nel 2008 e nel 2012, un Mondiale nel 2010, un Mondiale per club con il Barcellona nel 2011, una Liga sempre con il Barcellona e due Premier League con il Chelsea. Li manca solo il trofeo più ambito, ovvero la Champions League. Sicuramente non potrà colmare il vuoto con il ...

