Calciomercato Venezia, tris di acquisti per Javorvic (Di venerdì 15 luglio 2022) Tra le squadre pronte a dare battaglia nella prossima Serie B c’è anche il Venezia. I lagunari sono in cerca di riscatto dopo l’annata nefasta che li ha visti retrocedere con tanto di ultima posizione in Serie A. Per tentare la risalita i veneti si sono affidati a Ivan Javorcic, tecnico emergente che ha impressionato alla guida del Sudtirol nella passata Serie C. Ecco perché, la società si starebbe muovendo alla ricerca dei giusti rinforzi da regalare al proprio allenatore, in modo da allestire una rosa in grado di battagliare con le numerose altre squadre per tornare al piano superiore. Venezia che, perciò, sarebbe molto attivo in ottica Calciomercato nelle ultime ore e avrebbe chiuso per un tris di acquisti che andrebbero a rinforzare l’organico in maniera efficiente. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Tra le squadre pronte a dare battaglia nella prossima Serie B c’è anche il. I lagunari sono in cerca di riscatto dopo l’annata nefasta che li ha visti retrocedere con tanto di ultima posizione in Serie A. Per tentare la risalita i veneti si sono affidati a Ivan Javorcic, tecnico emergente che ha impressionato alla guida del Sudtirol nella passata Serie C. Ecco perché, la società si starebbe muovendo alla ricerca dei giusti rinforzi da regalare al proprio allenatore, in modo da allestire una rosa in grado di battagliare con le numerose altre squadre per tornare al piano superiore.che, perciò, sarebbe molto attivo in otticanelle ultime ore e avrebbe chiuso per undiche andrebbero a rinforzare l’organico in maniera efficiente. ...

Pubblicità

DiMarzio : #SerieB, #Calciomercato | #Venezia, proseguono le trattative per #Vacca che potrebbe andare in Arabia, dove ha rice… - psb_original : Calciomercato Brescia - Offerta per Aramu del Venezia: i dettagli #SerieB - teoocchiuto : Dopo aver preso Luca Moro dal Sassuolo, il #Frosinone è pronto a cedere Andrija Novakovich al #Venezia. Dalla lagun… - sportli26181512 : Lazio, Kiyine: 'L'anno scorso a Venezia mi ha fatto crescere. Lavoro per essere a disposizione del mister': Dopo l'… - LALAZIOMIA : Lazio, Kiyine: 'L'anno scorso a Venezia mi ha fatto crescere. Lavoro per essere a disposizione del mister' -