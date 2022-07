Back To School spoiler: ecco la conduttrice e il cast, due ex fidanzati famosi si ri-incontrano (Di venerdì 15 luglio 2022) Back To School sta per tornare e in queste ore sul web sono spuntati i primi spoiler. Nello specifico, sono emersi i protagonisti che faranno parte del cast della prossima edizione e metteranno alla prova le loro conoscenze. Inoltre, è trapelato anche il nome della persona che condurrà il programma. Al posto di Nicola Savino, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 15 luglio 2022)Tosta per tornare e in queste ore sul web sono spuntati i primi. Nello specifico, sono emersi i protagonisti che faranno parte deldella prossima edizione e metteranno alla prova le loro conoscenze. Inoltre, è trapelato anche il nome della persona che condurrà il programma. Al posto di Nicola Savino, L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

infoitcultura : Soleil Sorge e Luca Onestini scontri a Back to School/ “Si sono stuzzicati da subito” - anna_rattenni : RT @CaliforniaPrune: Ma quindi ricapitolando a settembre abbiamo già tre appuntamenti settimanali con ??? Dovrebbe essere per due volte GFV… - Vittorino1806 : Da oggi, la promozione 'Back To School' di Apple è disponibile anche in Italia. #Apple #BackToSchool #AppleStore #AppleBlog #AppleNews - Gianni_gian13 : Esattamente....poi boh dipenda da quando inizierà BACK TO SCHOOL ...il 12 settembre pare certo inizi il GFVip e qu… - CaliforniaPrune : Comunque i conti non mi tornano nel senso, io non ho seguito back to school ma ho letto che si tratta di un livello… -