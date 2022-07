Un posto al sole, si è sposata l'interprete di Elena Giordano: chi c'era della soap (Di giovedì 14 luglio 2022) Estate tempo di vacanze e di matrimoni per le star delle soap italiane. Dopo le nozze di Neva Leoni, l'attrice de Il Paradiso delle Signore, di recente ha detto 'Sì lo voglio' anche uno dei volti più conosciuti di Un posto al sole, Valentina Pace. Conosciuta per il ruolo di Elena Giordano, ossia la figlia di Marina, l'attrice è assente da parecchi anni dalla soap napoletana. Nella giornata di martedì 12 luglio, la Pace ha celebrato il suo matrimonio in una location fiabesca e a gioire con lei, in quello che è uno dei giorni più belli della sua vita, sono stati alcuni dei suoi colleghi di Un posto al sole. Scopriamo subito chi c'era! Ecco chi c'era al matrimonio di Valentina Pace di Un posto al ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 14 luglio 2022) Estate tempo di vacanze e di matrimoni per le star delleitaliane. Dopo le nozze di Neva Leoni, l'attrice de Il Paradiso delle Signore, di recente ha detto 'Sì lo voglio' anche uno dei volti più conosciuti di Unal, Valentina Pace. Conosciuta per il ruolo di, ossia la figlia di Marina, l'attrice è assente da parecchi anni dallanapoletana. Nella giornata di martedì 12 luglio, la Pace ha celebrato il suo matrimonio in una location fiabesca e a gioire con lei, in quello che è uno dei giorni più bellisua vita, sono stati alcuni dei suoi colleghi di Unal. Scopriamo subito chi c'era! Ecco chi c'era al matrimonio di Valentina Pace di Unal ...

