Ultime Notizie – Dimissioni Draghi, Lega: “Lui e Italia vittime di no M5S e forzature Pd” (Di giovedì 14 luglio 2022) “La Lega è stata leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane il presidente Draghi e l’Italia erano vittime dei troppi No del Movimento 5 Stelle e delle forzature ideologiche del partito democratico”. Così una nota del partito di Matteo Salvini dopo l’annuncio delle Dimissioni da parte di Mario Draghi. “La Lega, unita e compatta anche dopo le numerose riunioni di oggi – si legge nella nota – condivide la preoccupazione per le sorti del Paese: è impensabile che l’Italia debba subire settimane di paralisi in un momento drammatico come questo, nessuno deve aver paura di restituire la parola agli Italiani”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) “Laè stata leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane il presidentee l’eranodei troppi No del Movimento 5 Stelle e delleideologiche del partito democratico”. Così una nota del partito di Matteo Salvini dopo l’annuncio delleda parte di Mario. “La, unita e compatta anche dopo le numerose riunioni di oggi – si legge nella nota – condivide la preoccupazione per le sorti del Paese: è impensabile che l’debba subire settimane di paralisi in un momento drammatico come questo, nessuno deve aver paura di restituire la parola aglini”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - SkyTG24 : #Draghi si dimette: si apre la #crisidigoverno Tutti gli aggiornamenti in diretta - SkyTG24 : Governo verso la crisi, Draghi pronto a salire al Colle dopo lo strappo dei 5 stelle. LIVE - champagneSpriz : RT @champagneSpriz: Ultime notizie Possibile #Draghi BIS Nuovo incarico a Draghi. Draghi manda via Draghi e poi ritorna. #DraghiVattene… - champagneSpriz : Ultime notizie Possibile #Draghi BIS Nuovo incarico a Draghi. Draghi manda via Draghi e poi ritorna.… -