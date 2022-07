Sulla nave da crociera si trova veramente di tutto, ma c’è anche il carcere? (Di giovedì 14 luglio 2022) Se sei già stata su una nave da crociera, ti sei mai chiesta se a bordo è presente anche il carcere? Scopriamolo insieme. Forse non ci hai mai pensato, ma secondo te le moderne navi da crociera hanno ancora le carceri per i passeggeri indisciplinati o che non rispettano le regole? Scommetto che vuoi anche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 14 luglio 2022) Se sei già stata su unada, ti sei mai chiesta se a bordo è presenteil? Scopriamolo insieme. Forse non ci hai mai pensato, ma secondo te le moderne navi dahanno ancora le carceri per i passeggeri indisciplinati o che non rispettano le regole? Scommetto che vuoiL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

Adropof_Blue : sulla nave so tutti brutti e vestiti da baobab TRANNE ?LUI? - Dcandiani72 : RT @lvogruppo: al SARS-CoV-2. Circa una persona ogni 20 a bordo è attualmente positiva e in isolamento sulla nave. Mercoledì mattina (13… - ArabellaAry : RT @lvogruppo: al SARS-CoV-2. Circa una persona ogni 20 a bordo è attualmente positiva e in isolamento sulla nave. Mercoledì mattina (13… - Izzie_en_rose : Ultima serata a Bordeaux iniziata con una discoteca su una barca e finita a fare festa in un locale gay con un grup… - _05012022_ : RT @Noname63840335: @StefanoSilvest5 @mariannaaprile Ma esattamente quale sarebbe il suo valore? Ho sentito che ne ha le tasche piene...vu… -