Spunta una data d’uscita dell’iPhone 14, tra evento Apple e via alle vendite (Di giovedì 14 luglio 2022) La data d’uscita dell’iPhone 14 in tutte le sue varianti è nota probabilmente solo a Tim Cook e pochi altri dirigenti del brand di Cupertino. Eppure, sulla prossima presentazioni girano voci insistenti, fondate su alcune considerazioni sensate. Apple non ha mai cambiato la sua strategia di lancio dei prodotti di punta di settembre negli ultimi anni, perché dovrebbe farlo ora? Come naturale conseguenza dunque, quanto di seguito dibattuto potrebbe ben presto avverarsi. Tra i tanti siti del settore tecnologico, c’è PhoneArena che concorda sulla reale possibilità che la data d’uscita dell’iPhone 14 sia quella del prossimo 13 settembre. La motivazione è presto spiegata: Apple è solita presentare i suoi melafonini nel primo o secondo martedì di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) La14 in tutte le sue varianti è nota probabilmente solo a Tim Cook e pochi altri dirigenti del brand di Cupertino. Eppure, sulla prossima presentazioni girano voci insistenti, fondate su alcune considerazioni sensate.non ha mai cambiato la sua strategia di lancio dei prodotti di punta di settembre negli ultimi anni, perché dovrebbe farlo ora? Come naturale conseguenza dunque, quanto di seguito dibattuto potrebbe ben presto avverarsi. Tra i tanti siti del settore tecnologico, c’è PhoneArena che concorda sulla reale possibilità che la14 sia quella del prossimo 13 settembre. La motivazione è presto spiegata:è solita presentare i suoi melafonini nel primo o secondo martedì di ...

Pubblicità

espressonline : E a Palazzo spunta già una data per le urne: il 2 ottobre - di @susannaturco #crisidigoverno #conte - Agenzia_Ansa : Spunta una nuova sottovariante identificata in India. Secondo i primi dati sarebbe molto contagiosa. 'Credo valga l… - giuliapompili : In Asia, ma soprattutto in Giappone, gli attacchi si questo tipo sono rari, praticamente inesistenti. La campagna e… - gian20205 : Spunta il nome di D’amato fino a elezioni , così nel frattempo fa una bella patrimoniale notturna ?? #crisidigoverno - sibilla75 : RT @semanthide3: Sta in un angolo per mesi o anni, non fiata, non sembra essere interessato, procede con la sua vita. Poi, appena si paven… -