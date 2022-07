Spaccò una sedia in testa al suo migliore amico Anziano ha patteggiato due anni di condanna (Di giovedì 14 luglio 2022) Colto da un momento di rabbia, aveva preso una sedia e l'aveva tirata sulla testa del suo migliore amico. Che ha avuto un lungo referto medico a causa del trauma ricevuto. L'episodio era accaduto a ... Leggi su lanazione (Di giovedì 14 luglio 2022) Colto da un momento di rabbia, aveva preso unae l'aveva tirata sulladel suo. Che ha avuto un lungo referto medico a causa del trauma ricevuto. L'episodio era accaduto a ...

Spaccò una sedia in testa al suo migliore amico Anziano ha patteggiato due anni di condanna L'aggressore si era poi pentito di quel gesto, inviando anche una lettera di scuse all'amico. Ieri mattina in tribunale l'epilogo davanti al giudice delle indagini preliminari Mario De Bellis. L'... Minaccia due carabinieri durante un furto, alla sbarra un 27enne L'uomo, che è in attesa anche di essere giudicato per il tentato stupro di una ragazza di 20 anni avvenuto sempre a Mogliano il 16 marzo scorso (il procedimento ci sarà il 31 gennaio in abbreviato) ... L'aggressore si era poi pentito di quel gesto, inviando anchelettera di scuse all'amico. Ieri mattina in tribunale l'epilogo davanti al giudice delle indagini preliminari Mario De Bellis. L'...L'uomo, che è in attesa anche di essere giudicato per il tentato stupro diragazza di 20 anni avvenuto sempre a Mogliano il 16 marzo scorso (il procedimento ci sarà il 31 gennaio in abbreviato) ...