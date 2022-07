“Sono troppo felice di dirvelo”. Bianca Guaccero non si trattiene, grande novità per il suo pubblico (Di giovedì 14 luglio 2022) Bianca Guaccero, ritorno in tv ormai ad un passo. Non stiamo parlando solamente di semplici indiscrezioni sulla conduttrice, ma di dichiarazioni ufficiali da parte della diretta interessata. Una novità pazzesca potrebbe arrivare davvero a brevissimo per la gioia incredibile del pubblico, che non aspettava altro. Il suo addio a Detto Fatto ha creato molta tristezza nei suoi telespettatori, ma la decisione è stata presa in maniera ponderata e su questo non si tornerà sicuramente indietro. Bianca Guaccero, ritorno in tv in vista. Intanto, nei giorni scorsi si era vociferato nuovamente di un gossip che da tempo circola su di lei. Nel corso di una intervista concessa al quotidiano Il Messaggero Bianca Guaccero ha fatto chiarezza sul presunto flirt con il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 luglio 2022), ritorno in tv ormai ad un passo. Non stiamo parlando solamente di semplici indiscrezioni sulla conduttrice, ma di dichiarazioni ufficiali da parte della diretta interessata. Unapazzesca potrebbe arrivare davvero a brevissimo per la gioia incredibile del, che non aspettava altro. Il suo addio a Detto Fatto ha creato molta tristezza nei suoi telespettatori, ma la decisione è stata presa in maniera ponderata e su questo non si tornerà sicuramente indietro., ritorno in tv in vista. Intanto, nei giorni scorsi si era vociferato nuovamente di un gossip che da tempo circola su di lei. Nel corso di una intervista concessa al quotidiano Il Messaggeroha fatto chiarezza sul presunto flirt con il ...

Pubblicità

borghi_claudio : Sono troppo felice. Affondare il green pass in casa di chi l'ha inventato è un colpo mortale per il futuro dello st… - _Nico_Piro_ : Della Azovstal, evidentemente troppo scomodi per il governo). Tornando in Italia: gli opinionisti con l'elmetto dov… - lauraboldrini : Le donne in politica troppo spesso sono insultate con parole volgari e sessiste da colleghi avversari politici. Si… - LLC0429 : Si sono accorti troppo tardi che hanno dato a #Draghi la scusa migliore per darsela letteralmente a gambe? Ora vi… - wildb4ndana : tik tok basta mostrarmi video di fidanzati e mariti morti perché io sono troppo sensibile -