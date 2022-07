Scalfari muore nel giorno che amava di più | il 14 luglio

(Di giovedì 14 luglio 2022) E’ curioso che sia morto proprio oggi, Eugenio. Il 14, infatti, presa della Bastiglia, si festeggiava sempre, più che il compleanno, in grande nel pratone a Velletr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

martaottaviani : Eugenio #Scalfari muore in uno dei giorni dove la storia della #Repubblica tocca il suo punto più basso. Vedo un ch… - StefaniaChiale : Si muore desiderando, diceva. Desiderando di scrivere. Desiderando di amare. Desiderando di essere sempre nelle con… - ninotelia1 : RT @ilfoglio_it: È curioso che sia morto proprio oggi, Eugenio #Scalfari. Il 14 luglio, infatti, presa della Bastiglia, si festeggiava semp… - ilfoglio_it : È curioso che sia morto proprio oggi, Eugenio #Scalfari. Il 14 luglio, infatti, presa della Bastiglia, si festeggia… - Italicuss : RT @martaottaviani: Eugenio #Scalfari muore in uno dei giorni dove la storia della #Repubblica tocca il suo punto più basso. Vedo un ché di… -

E' morto all'età di 98 anni Eugenio. Decano dei giornalisti italiani, è stato tra l'altro il fondatore del quotidiano La ... 'Un giornale può sentirsi orfano, quandoil padre. Esce ogni ...a 98 anni il giornalista Eugenio, decano e fondatore di 'Repubblica'La sera andavamo a Velletri. I festeggiamenti nella casa di campagna, e il regno di Rep. E’ curioso che sia morto proprio oggi, Eugenio Scalfari. Il 14 luglio, infatti, presa della Bastiglia, si feste ...Eugenio Scalfari, 98 anni, non è più. “Il direttore” per la sua Repubblica, Il Fondatore per gli antagonisti de “Il foglio”, “Barbapapà” per la prima redazione di Repubblica che arringava promettendo ...