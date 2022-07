Sanremo Summer Simphony 2022 | si inizia ripercorrendo la storia dei New Trolls

(Di giovedì 14 luglio 2022) Domani, giovedì 14 luglio, alle ore 21.30 all’Auditorium Franco Alfano dil’Orchestra Sinfonica diripercorrerà ladei Newcon il “Concerto Grosso”, album considerato uno dei capolavori della musica degli anni ’70 pensato per essere suonato come un concerto di musica barocca, affidando a strumentazione rock le parti soliste della partitura. Il concerto è diretto dal Maestro Roberto Izzo. È possibile acquistare i biglietti al seguente link https://www.sinfonica2.it/prenotazioni/negozio/new--concerto-grosso/ e in prevendita presso il Cinema Centrale di(Via Matteotti, 107) dal giovedì alla domenica dalle 16.00 alle 19.00. Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo direttamente all’Auditorium Franco ...

Pubblicità

StigmabaseF : Sanremo 2023, ci sarà il Dopo Festival? I nomi che girano sul web fanno sognare i giovani: Sui social si leggono gi… - maxdinuzzo : Sanremo 99 Anna Oxa Summer hits 2022 Elodie Questo dimostra che non ha inventato niente. Poi la voce della Oxa se… - DietrolaNotizia : “Sanremo Summer Symphony 2022”: all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo le più belle overture di Mozart e Rossini - riviera24 : Sanremo Summer Symphony 2022, all'Auditorium Franco Alfano le più belle overture di Mozart e Rossini - Riviera24 -

SanremoNews.it

Il Forte Santa Tecla aha in corso il grande cantiere di restauro che renderà disponibile l'...] Navigazione articoli Pietra Ligure, tutto pronto per la 'Notte BiancaEdition'...cresciuto in Brianza e neppure i suoi più celebri brani di repertorio dall'esordio a...Rock in Roma " che riporta nella Capitale tutto il meglio della musica rock e non solo " e Milano... Sanremo Summer Symphony 2022 D a Piazza del Popolo a Piazzale Fellini: con la terza puntata in diretta da Rimini TIM Summer Hits approda in Romagna. Lo spettacolo, in onda stasera alle 21.20 sempre su Rai 2, è la tappa di mezzo d ...Il Roccella Summer Festival è ormai ai nastri di partenza, con ben quattordici gli eventi in programmazione nella suggestiva area del Teatro al Castello ...