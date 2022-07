Roma - Sunderland 2 - 0 | Zaniolo gol tra le polemiche Dybala in stand - by

Pubblicità

PagineRomaniste : #IlMessaggero titola: #Zaniolo risponde. Firma il 2-0 al #Sunderland, ma la #Roma aspetta la #Juve #ASRoma… - infoitsport : Roma, CdS: “Zaniolo si accende con Il Sunderland e spegne le voci” - sportli26181512 : #Roma, #Zaniolo si riaccende col Sunderland. Nuovo incontro Tiago Pinto-Vigorelli: Entrato in campo motivato: un go… - zazoomblog : Roma CdS: “Zaniolo si accende con Il Sunderland e spegne le voci” - #“Zaniolo #accende #Sunderland #spegne… - Dalla_SerieA : Vittoria contro il Sunderland grazie a Felix e Zaniolo. La Roma ci prova per Dybala - -

Il numero 22 ha rotto gli equilibri di un'amichevole vinta 2 - 0 contro ilsotto i 30 ... In unaimbottita di giovani. E ha cambiato l'inerzia del match. La fascia da capitano però è ...E' bastato un tempo arrotondato dal recupero a Nicolò Zaniolo per far capire - se ce ne fosse ancora bisogno - che potrà essere il valore aggiunto nella nuova. Un gol, un palo tante altre ...Un gol, un palo, un assist non convertito in rete per palese errore da due passi di Felix. La risposta di Zaniolo non s' è fatta attendere. Per carità, il malumore per ...Cinquanta giorni dopo decide ancora Zaniolo. Ovviamente è una rete che pesa meno rispetto a quella col Feyenoord, ma che dice tanto in un momento delicatissimo per lui. Il numero 22 ha ...