Renzi in Senato:"Il governo deve andare avanti. Grillini irresponsabili e poco seri" (Di giovedì 14 luglio 2022) Il leader di Italia Viva è intervenuto nel dibattito del Senato per esprimere le posizioni del suo partito, confermando il proprio appoggio al dl Aiuti e lanciando un appello al premier Draghi affinchè non lasci la presidenza del Consiglio: "La situazione che si è creata pone l'esigenza di lanciare da questa aula un appello alla responsabilità e un appello a un destinatario, il presidente. Il governo deve andare avanti, bisogna chiudere il Pnrr e la legge di bilancio, poi l'anno prossimo andremo a votare." Con un preambolo iniziale, Renzi ha paragonato i Grillini ai giacobini della Rivoluzione francese (riferendosi al 14 luglio come data di inizio della rivoluzione, con la presa della Bastiglia): "Chi è partito per ghigliottinare finì per essere ghigliottinato. Gli ...

