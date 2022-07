(Di giovedì 14 luglio 2022)ha creati un grande scompiglio dopo essersi ripreso da un posto molto particolare. Ilè già inTrastevere (Instagram screenshot)Che cosa sta facendo proprio lì? Ilha già intuito ed è in delirio. Scopriamo insieme di cosa si tratta.è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 e si sta godendo il meritato riposo post reality. Fuori dall’Honduras si è riportato in Italia alcune belle amicizie come quella con Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro. L’attore ha fatto un percorso all’Isola dei Famosi pazzesco partendo abbastanza in salita con molte polemiche, ma terminando con grande umiltà e forza d’animo. ...

Pubblicità

zazoomblog : Nicolas Vaporidis: “Mi batte il cuore qui” si riprende e manda il pubblico in tilt - #Nicolas #Vaporidis: #batte… - telodogratis : Taverna Trastevere London, tutto quello che c’è da sapere sul ristorante di Nicolas Vaporidis - infoitcultura : Nicolas Vaporidis è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 - telodogratis : Nicolas Vaporidis, Maurizio Costanzo suo prof. all’università: “Esame proprio brutto” - infoitcultura : Nicolas Vaporidis è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 -

... battuto solo dal vincitore. Sull'Isola Luca ha mostrato anche il suo lato più sensibile: " Quando sono entrato volevo apparire forte, sicuro di me, volevo nascondere le mie ..., dopo essere stato fra le giovani promesse della recitazione italiana, si è affermato nel tempo con diversi ruoli di grande successo. Ultimamente, poi, è salito nuovamente alle ...Uomini e donne, un amatissimo protagonista del format non potrà tornare in studio nella prossima edizione per problemi di salute.Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi sono stati i due grandi protagonisti dell’isola dei famosi. Il primo ha trionfato, il secondo si è dovuto ritirare per un problema al ginocchio a un passo dalla fi ...