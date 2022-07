Milan, Leao non è in vendita: l’unico modo per averlo è pagare la clausola da 150 milioni (Di giovedì 14 luglio 2022) Rafael Leao vestirà la maglia del Milan anche nella prossima stagione. A svelarlo è ‘La Gazzetta dello Sport‘, che spiega come i rossoneri non hanno alcuna intenzione di ascoltare eventuali offerte per il portoghese. Leao rappresenta infatti uno dei punti di fermi della squadra e, in attesa dell’imminente rinnovo di contratto, uno dei giocatori da cui ripartire per il futuro. l’unico ‘rischio’ è la clausola rescissoria da 150 milioni di euro, ma appare difficile che un club si spinga a sborsare tutti quei soldi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Rafaelvestirà la maglia delanche nella prossima stagione. A svelarlo è ‘La Gazzetta dello Sport‘, che spiega come i rossoneri non hanno alcuna intenzione di ascoltare eventuali offerte per il portoghese.rappresenta infatti uno dei punti di fermi della squadra e, in attesa dell’imminente rinnovo di contratto, uno dei giocatori da cui ripartire per il futuro.‘rischio’ è larescissoria da 150di euro, ma appare difficile che un club si spinga a sborsare tutti quei soldi. SportFace.

