Inter, Lukaku ammette: ''Ho sbagliato ad andare via' (Di giovedì 14 luglio 2022) Presentazione delle nuove divise dell'Inter, piazza Gae Aulenti, nel centro di Milano, con centinaia di tifosi nerazzurri presenti: è in questa occasione che Lukaku ammette: "Questa è la mia più ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 luglio 2022) Presentazione delle nuove divise dell', piazza Gae Aulenti, nel centro di Milano, con centinaia di tifosi nerazzurri presenti: è in questa occasione che: "Questa è la mia più ...

Pubblicità

Inter : Ecco gli 11 che partiranno dall'inizio in #LuganoInter : ?? 3-5-2 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 47 Fontanarosa, 36 Da… - GoalItalia : Lukaku si promette all'Inter: 'Ho sbagliato ad andarmene, ma sono tornato per vincere lo Scudetto' ??? - DAZN_IT : ??? 'Ho sbagliato ad andare via, ma sono tornato perché avevo lasciato qui il cuore e per cercare di vincere lo scud… - serieB123 : Inter, Lukaku: «Ho fatto male ad andar via». E poi canta: «Chi non salta rossonero è» - CuschieriWayne : @marifcinter sempre a lamentarsi. il tifoso dell'Inter non è mai contento. siamo stati i migliori attacchi della sc… -