Il decreto Aiuti è in mano a una bella galleria di incoscienti (Di giovedì 14 luglio 2022) “C’è del metodo in questa pazzia” dice Polonio riferendosi ad Amleto. Come nell’omonima pièce di William Shakespeare, anche il manicomio della politica italiana – a ben guardare – è attraversato da un filo di logica che ne spiega (al limite, giustifica) le ricorrenti mattane. Scrivo queste note la sera prima degli esami del decreto Aiuti e della possibile implosione del governo; senza possedere sfere di cristallo di sorta. Non per questo mi sfugge la follia, dagli evidenti esiti provocatori, di inserire nel cruciale provvedimento, in discussione il 14 luglio, il corpo estraneo rappresentato dall’inceneritore romano. Così come la costante ostentazione di un vassallaggio psicologico al limite del servilismo nei confronti di Nato e ambienti guerrafondai anglo-americani riduce al ruolo di lacchè dello straniero presunti rappresentanti del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) “C’è del metodo in questa pazzia” dice Polonio riferendosi ad Amleto. Come nell’omonima pièce di William Shakespeare, anche il manicomio della politica italiana – a ben guardare – è attraversato da un filo di logica che ne spiega (al limite, giustifica) le ricorrenti mattane. Scrivo queste note la sera prima degli esami dele della possibile implosione del governo; senza possedere sfere di cristallo di sorta. Non per questo mi sfugge la follia, dagli evidenti esiti provocatori, di inserire nel cruciale provvedimento, in discussione il 14 luglio, il corpo estraneo rappresentato dall’inceneritore ro. Così come la costante ostentazione di un vassallaggio psicologico al limite del servilismo nei confronti di Nato e ambienti guerrafondai anglo-americani riduce al ruolo di lacchè dello straniero presunti rappresentanti del ...

