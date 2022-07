Il “Bello, ciao” del Pd a Conte: nessun invito per la Festa dell’Unità. Ci sarà invece Di Maio (Di giovedì 14 luglio 2022) Non solo la crisi di governo. All’interno del Pd lo strappo di Giuseppe Conte sul dl Aiuti acutizza anche i problemi rispetto alle alleanze future. A essere consequenziali, anche il campo largo dovrebbe finire in archivio per direttissima, insieme all’esperienza di governo. Ma si tratta di un’opzione che il Pd non si può permettere di adottare sic et simpliciter e, dunque, il tema resta immutato, divisivo quanto lo è stato finora. Intanto un segnale emerge dalle Festa dell’Unità: Conte non ha ricevuto alcun invito, mentre Luigi Di Maio sarà certamente a quella locale di Reggio Emilia e forse poi anche a quella nazionale di Roma. I travagli dem sul campo largo restano immutati Basta prendere due interviste di oggi, rispettivamente ad Andrea Marcucci e Gianni Cuperlo, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 luglio 2022) Non solo la crisi di governo. All’interno del Pd lo strappo di Giuseppesul dl Aiuti acutizza anche i problemi rispetto alle alleanze future. A essere consequenziali, anche il campo largo dovrebbe finire in archivio per direttissima, insieme all’esperienza di governo. Ma si tratta di un’opzione che il Pd non si può permettere di adottare sic et simpliciter e, dunque, il tema resta immutato, divisivo quanto lo è stato finora. Intanto un segnale emerge dallenon ha ricevuto alcun, mentre Luigi Dicertamente a quella locale di Reggio Emilia e forse poi anche a quella nazionale di Roma. I travagli dem sul campo largo restano immutati Basta prendere due interviste di oggi, rispettivamente ad Andrea Marcucci e Gianni Cuperlo, ...

