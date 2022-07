(Di giovedì 14 luglio 2022) Grave incidente aquesta mattina, 14 luglio. Unto e ha travolto undisul margine della carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni lo scontro è avvenuto frontalmente e, a quanto si ipotizza, la persona alla guida dell’auto è stata colta da un malore. L’incidente si è verificato tra la zona di Bracciano e il Madonnino, sulla via Aurelia Vecchia. Secondo quanto riportato, il ciclista capofila è riuscito ad evitare ilin corsa, mentre per gli altrinon c’è stato niente da fare e sono deceduti. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Laè stataal. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Pubblicità

messveneto : Grosseto, furgone investe un gruppo di ciclisti: quattro morti: L’automezzo è sbandato, indagini in corso - nuova_venezia : Grosseto, furgone investe un gruppo di ciclisti: ci sono morti - fattoquotidiano : Grosseto, un furgone sbanda e travolge un gruppo di ciclisti: quattro morti, strada chiusa al traffico - CorriereAlpi : Grosseto, furgone investe un gruppo di ciclisti: ci sono morti - discoradioIT : Grosseto, ha un malore alla guida di un furgone e travolge tre ciclisti: tutti morti -

Tragedia in Maremma nella mattina di giovedì. Accade nella frazione di Braccagni, a nord della ...Grazie anche alla sua donazione, riuscimmo a far partire da Porto Santo Stefano uncarico ...per la raccolta fondi per l'acquisto di un respiratore da donare all'ospedale di. ...Furgone sbanda e travolge un gruppo di ciclisti: quattro morti, strada chiusa al traffico. Ecco dove è successo [LEGGI] ...Dramma a Grosseto. Un furgone, nella zona di Braccagni, è sbandato travolgendo un gruppo di ciclisti. Secondo quanto si è appreso ci sarebbero alcuni morti. Sul posto ...