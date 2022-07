Governo Draghi, il Senato conferma la fiducia (Di giovedì 14 luglio 2022) Draghi ha poi sostato al Quirinale per un colloquio con Sergio Mattarella. Il Senato, intanto, ha confermato la fiducia al premier Un periodo difficilissimo. Sono ore cruciali per quanto riguarda la politica italiana, sull’orlo di una crisi di Governo che avrebbe dell’irreparabile. L’esecutivo guidato da Mario Draghi ha posto la fiducia sul Decreto Aiuti, pomo della discordia che ha decretato anche una discrepanza nei confronti del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte. Per ora, questa discrepanza è rientrata. L’Aula del Senato ha confermato la fiducia al Governo posta sul Decreto Aiuti. I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Il M5S non ha partecipato al voto risultando assente ... Leggi su zon (Di giovedì 14 luglio 2022)ha poi sostato al Quirinale per un colloquio con Sergio Mattarella. Il, intanto, hato laal premier Un periodo difficilissimo. Sono ore cruciali per quanto riguarda la politica italiana, sull’orlo di una crisi diche avrebbe dell’irreparabile. L’esecutivo guidato da Marioha posto lasul Decreto Aiuti, pomo della discordia che ha decretato anche una discrepanza nei confronti del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte. Per ora, questa discrepanza è rientrata. L’Aula delhato laalposta sul Decreto Aiuti. I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Il M5S non ha partecipato al voto risultando assente ...

