Francesco Monte | in arrivo la nuova canzone | ecco Complice

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 14 luglio 2022) Disponibile dal 14 luglio su tutte le piattaforme digitali ladi: arrivatorna con il nuovo singolo estivo “”.Forte di oltre 5 milioni di streaming su Spotify ottenuti dai precedenti singoli – tra cui gli ultimi in ordine di tempo “Work This Out” (feat. Lee Ryan dei Blue), “Mi ricordo di te (Adrenalina)” e “Non ti lascio andare” –questa volta propone unache ha tutti i canoni della hit estiva dal carattere tanto fresco nel sound quanto carnale nel testo. “parla di una storia d’amore in cui uno dei due vorrebbe scappare via essendo consapevole del fatto che quel rapporto non può portare a nulla di buono ma alla fine ...