Draghi | dalla Bce a un anno e mezzo di governo Fino a un verosimile bis

C'è chi dice che il Movimento 5 Stelle abbia ottenuto, per sè stesso, due risultati devastanti in un colpo solo: dare una spallata a Draghi mettendo a rischio poltrone e ministeri e rischiando l'affossamento del campo largo del centrosinistra. Stasera, 14 luglio 2022, Giuseppe Conte, paradossalmente, è di fronte al suo secondo fallimento. La situazione gli è sfuggita di mano. E ora si pensa a un Draghi bis, al quale si opporrà, ufficialmente, solo Fratelli d'Italia L'articolo proviene da Firenze Post.

