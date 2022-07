Dacia - In Italia il primo semestre è da record (Di giovedì 14 luglio 2022) Non nasconde la soddisfazione Guido Tocci, direttore del marchio Dacia in Italia. E fa bene: nel primo semestre del 2022 il brand ha totalizzato il suo miglior risultato di sempre: oltre 37 mila auto consegnate, in crescita di oltre 20 punti percentuali in un contesto di mercato in forte contrazione. E nel canale dei privati, il marchio romeno è nella Top 3 delle marche più gettonate nel nostro Paese (Sandero e Duster sono le vetture straniere più vendute), addirittura in prima posizione nel mese di giugno (con consegne a 9.300 unità). Se si parla di Gpl, poi, il marchio è leader assoluto, con una fetta di mercato di oltre il 40%. I record sono fatti per essere battuti, ammette Tocci, che però ricorda come: i dati del primo semestre facciano capire chiaramente come sta ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 14 luglio 2022) Non nasconde la soddisfazione Guido Tocci, direttore del marchioin. E fa bene: neldel 2022 il brand ha totalizzato il suo miglior risultato di sempre: oltre 37 mila auto consegnate, in crescita di oltre 20 punti percentuali in un contesto di mercato in forte contrazione. E nel canale dei privati, il marchio romeno è nella Top 3 delle marche più gettonate nel nostro Paese (Sandero e Duster sono le vetture straniere più vendute), addirittura in prima posizione nel mese di giugno (con consegne a 9.300 unità). Se si parla di Gpl, poi, il marchio è leader assoluto, con una fetta di mercato di oltre il 40%. Isono fatti per essere battuti, ammette Tocci, che però ricorda come: i dati delfacciano capire chiaramente come sta ...

