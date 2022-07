Covid, ancora in aumento ricoveri ordinari e in terapia intensiva. I decessi sono 157 (Di giovedì 14 luglio 2022) Le persone nei reparti ordinari sono 9.724 (+270), mentre quelle in rianimazione sono 375 (+15). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 142.967 nuovi casi, su 550.706 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 26% Leggi su tg24.sky (Di giovedì 14 luglio 2022) Le persone nei reparti9.724 (+270), mentre quelle in rianimazione375 (+15). Nelle ultime 24 orestati registrati 142.967 nuovi casi, su 550.706 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 26%

Pubblicità

AlexBazzaro : Covid: Salvini, si parla ancora di 'seste dosi' e mascherine (ANSA) - ROMA, 13 LUG - 'Vedo gente che al 12 luglio p… - RaiNews : 'I vaccini attuali sono ancora efficaci contro le malattie gravi', ha detto la direttrice del Centro europeo per la… - arrigoni_paolo : #caroenergia: per domani elettricità quotata a 418,68 euro/MWh ... livello da stato di guerra, oltre 8 volte quelli… - Bea16054325 : RT @valeangelsback: Non c'è modo che i leader di queste istituzioni sanitarie non lo sapessero. E ancora nessuno ne parla'. Dr. Pierre Kor… - Mariang50295139 : @matteotti_g @EnricoLetta Le ricordoche c’è stato il Covid e la gestione di 1 campagna vaccinale che non era ancora… -