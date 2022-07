Cosa è e dove vedere la bioluminescenza, la luce emessa dagli organismi viventi (Di giovedì 14 luglio 2022) Non è una novità che la natura ci offra fenomeni straordinari, capaci di lasciare a bocca aperta. La bioluminescenza è uno di questi. Il nome può sembrare complicato, ma tutti la conosciamo, almeno nella forma più comune, quella delle lucciole. Una luce eterea emessa da organismi viventi, capace di rischiarare l’oscurità degli oceani e della notte. Ma quali sono le cause che la originano? E, soprattutto, dove è possibile vederla? Cos’è la bioluminescenza? La bioluminescenza è la luce emessa da un organismo vivente attraverso una reazione chimica che si verifica nel suo corpo. Si tratta quindi di un tipo particolare di chemiluminescenza, il termine usato per una reazione chimica in cui viene prodotta ... Leggi su robadadonne (Di giovedì 14 luglio 2022) Non è una novità che la natura ci offra fenomeni straordinari, capaci di lasciare a bocca aperta. Laè uno di questi. Il nome può sembrare complicato, ma tutti la conosciamo, almeno nella forma più comune, quella delle lucciole. Unaetereada, capace di rischiarare l’oscurità degli oceani e della notte. Ma quali sono le cause che la originano? E, soprattutto,è possibile vederla? Cos’è la? Laè lada un organismo vivente attraverso una reazione chimica che si verifica nel suo corpo. Si tratta quindi di un tipo particolare di chemiluminescenza, il termine usato per una reazione chimica in cui viene prodotta ...

Pubblicità

marattin : In questa cosa davvero peculiare che si chiama “dibattito politico italiano” - dove c’è chi dichiara che vuole uno… - AlexBazzaro : Sono passate 48 ore da quando #Burioni ha offeso una ragazza fragile. Nessun politico di sinistra ha condannato la… - tommaso_zorzi : @matteosalvinimi Ma come, la destra è sempre stata per la concorrenza e la stimolazione del mercato. Ora cosa facci… - IaconeMarco : @GiachinoGioele @BenedettaFrucci Altra cosa è essere in disaccordo con questo pensiero, ma questo è un giudizio di… - JGambardine : RT @AlexBazzaro: Sono passate 48 ore da quando #Burioni ha offeso una ragazza fragile. Nessun politico di sinistra ha condannato la cosa. L… -