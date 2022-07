CorSport | Petagna verso il Monza | il Napoli pronto a puntare su Simeone

(Di giovedì 14 luglio 2022) Andreaè sempre più vicino al, anche se c’è ancora distanza tra domanda e offerta, scrive il Corriere dello Sport. Se l’operazione dovesse andare in porto, Giuntoli punterebbe a, del Verona. “In attacco il nodo è: ilinsiste ma illo valuta 20 milioni. Se alla fine troveranno un accordo, Giuntoli si fionderà su”. “Mertens resta in stand-by, mentre viva è la pista: c’è ancora distanza tra domanda e offerta, ma se parte si punta sul Cholito”. L'articolo ilsta.

E conferma anche l'altra indiscrezione del giornalista Sky, ovvero che nel caso di addio diper il Monza, Giuntoli dirotterebbe verso Simeone del Verona, con il quale ha già parlato.Offerta Monza al Napoli per: le cifre Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: