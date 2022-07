Contributi per potenziare i centri estivi, il Comune di Fondi pubblica il bando (Di giovedì 14 luglio 2022) Fondi – Risorse per la promozione e il potenziamento dei centri estivi: pubblicato sul sito del Comune di Fondi il bando per l’assegnazione dei Contributi. Come riportato nella determinazione a firma del dirigente Cosmo Mitrano, verranno valutate positivamente proposte con congruità tra progetto e costi, assunzione di nuovo personale, diffusione e ricadute sul territorio e disponibilità a riservare un determinato numero di posti a minori diversamente abili. Possono accedere ai Contributi i centri estivi e i fornitori di servizi socio educativi territoriali che abbiano precedentemente gestito una struttura per almeno un anno e che possano accogliere un minimo di 10 partecipanti di cui il 30% con ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 luglio 2022)– Risorse per la promozione e il potenziamento deito sul sito deldiilper l’assegnazione dei. Come riportato nella determinazione a firma del dirigente Cosmo Mitrano, verranno valutate positivamente proposte con congruità tra progetto e costi, assunzione di nuovo personale, diffusione e ricadute sul territorio e disponibilità a riservare un determinato numero di posti a minori diversamente abili. Possono accedere aie i fornitori di servizi socio educativi territoriali che abbiano precedentemente gestito una struttura per almeno un anno e che possano accogliere un minimo di 10 partecipanti di cui il 30% con ...

