Compagno Dadone posta vignetta | ministra come contestatrice Draghi in Bce

(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – E' un fotomontaggio che sta rimbalzando sui cellulari dei parlamentari grillini, ma anche degli ex M5S ora in Italia per il futuro. Ritrae la ministra Fabiana Dadone, in quota 5 Stelle, nei panni della contestatrice che, nel 2015, saltò sul podio della conferenza stampa del direttivo dell'Eurotower lanciando coriandoli e fogli a Mario Draghi, allora presidente della Bce, al grido di 'Fine alla dittatura'. A postarlo il Compagno di vita della responsabile delle politiche giovanili, Ergys Haxhiu, che accompagna la vignetta con un messaggio: "Consiglio dei ministri come lo immagino io". L'articolo proviene da Italia Sera.

