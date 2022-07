Come vedere il passaggio della cometa K2 (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - È arrivata la possibilità di avvistare la Cometa C/2017 K2 PANSTARRS, detta anche K2, mentre raggiunge la sua minima distanza dalla Terra questa settimana e fa il suo ultimo passaggio attraverso il Sistema Solare. Non si tratterà di una Cometa visibile ad occhio nudo, ma sarà necessario almeno un piccolo telescopio o un binocolo per vederla. Sarà questa sera del 14 luglio, durante il suo massimo avvicinamento a meno di 200 milioni di chilometri, il momento migliore per osservarla. Si troverà al centro della costellazione di Ofiuco, la tredicesima costellazione dello Zodiaco, e sarà meglio non attendere troppo il sorgere della Luna, dato che la sua luminosità disturberà la già debole osservazione. K2 è la Cometa più luminosa del cielo di questo periodo. La ... Leggi su agi (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - È arrivata la possibilità di avvistare lata C/2017 K2 PANSTARRS, detta anche K2, mentre raggiunge la sua minima distanza dalla Terra questa settimana e fa il suo ultimoattraverso il Sistema Solare. Non si tratterà di unata visibile ad occhio nudo, ma sarà necessario almeno un piccolo telescopio o un binocolo per vederla. Sarà questa sera del 14 luglio, durante il suo massimo avvicinamento a meno di 200 milioni di chilometri, il momento migliore per osservarla. Si troverà al centrocostellazione di Ofiuco, la tredicesima costellazione dello Zodiaco, e sarà meglio non attendere troppo il sorgereLuna, dato che la sua luminosità disturberà la già debole osservazione. K2 è lata più luminosa del cielo di questo periodo. La ...

nikofrn : @LucaBizzarri Perché il popolo è stupido, basta vedere la maggioranza come ha acclamato in passato monti e come sta… - revabsinthe : Inizia oggi il mio periodo detox da Instagram perché vedere le sue foto/storie qualsiasi cosa mi ammazza il petto Vediamo come va - sulsitodisimone : Come vedere il passaggio della cometa K2 - SattinAlberto : @fratotolo2 @madforfree Il miglior giornalista italiano. Uno che cerca la verità intesa come vedere ciò che non si vede. ?????? - hayIor_ : RT @miiannoio: @coldplay2405 amo ad un certo punto ha detto 'come siete belli quando saltate' e poi fa 'al contrario di quello che qualcuno… -