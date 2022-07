Charlène di Monaco, altro figlio in arrivo: è sogno ad occhi aperti (Di giovedì 14 luglio 2022) Charlène di Monaco soltanto qualche giorno era di nuovo sotto i riflettori dei media per la sua clamorosa assenza al Ballo della Rosa. Ora è riapparsa in pubblico e sembra celare un segreto. Quale? L’8 luglio 2022 è sembrato l’inizio della fine. Il Ballo della Rosa, il grande evento che da oltre sessant’anni segna l’inizio della grande stagione dei ricevimenti e della mondanità nel Principato, ha presentato un vuoto. La principessa Carolina di Monaco, come sempre, è riuscita a creare un’atmosfera magica. Charlène-di-Monaco-Altranotizia.it – (Fonte: Google)La primogenita di Ranieri e Grace Kelly e sua figlia Charlotte Casiraghi hanno dominato la scena dove però è rumorosamente mancata la principessa consorte Charlène di Monaco. Si è quindi rimessa in ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 14 luglio 2022)disoltanto qualche giorno era di nuovo sotto i riflettori dei media per la sua clamorosa assenza al Ballo della Rosa. Ora è riapparsa in pubblico e sembra celare un segreto. Quale? L’8 luglio 2022 è sembrato l’inizio della fine. Il Ballo della Rosa, il grande evento che da oltre sessant’anni segna l’inizio della grande stagione dei ricevimenti e della mondanità nel Principato, ha presentato un vuoto. La principessa Carolina di, come sempre, è riuscita a creare un’atmosfera magica.-di--Altranotizia.it – (Fonte: Google)La primogenita di Ranieri e Grace Kelly e sua figlia Charlotte Casiraghi hanno dominato la scena dove però è rumorosamente mancata la principessa consortedi. Si è quindi rimessa in ...

