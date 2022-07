Calciomercato com – Milan | il 2005 Cuenca speranza per il futuro | si allena con Pioli | sarà punto di forza della Primavera | Mercato

(Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-14 21:16:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Un inseguimento lungo un anno coronato con la possibilità, almeno in questi primi giorni di lavoro aello, dirsi con la rosaprima squadra di Stefano. Hugo, centrocampista paraguaiano classe, è considerato da diversi addetti ai lavori come uno dei maggiori prospetti del Sudamerica e ilè riuscito a strapparlo anche alla concorrenza di importanti club spagnoli come il Barcellona. Il club rossonero aveva provato a tesserarlo sia nella sessione estiva deldello scorso anno e successivamente in quella dell’ultimo gennaio, ma per questioni burocratiche legate all’ottenimento del passaporto spagnolo l’affare è ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @Fenerbahce, i dettagli dell'acquisto di #JoaoPedro - DiMarzio : #Calciomercato | @ChelseaFC, Kalidou #Koulibaly atterrato a Londra: venerdì potrebbe raggiungere i suoi nuovi compa… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli e @OfficialASRoma pensano a #Dybala: il punto sulla situazione - allgoalsnapoli : ULTIM'ORA Dalla Turchia - Kim ha firmato un accordo con il Rennes: Napoli beffato? #forzanapolisempre… - Diego31883 : RT @francGuerrieri: Spalletti: “#Kim è un giocatore da #Napoli e da Champions” ???? Sempre stato il primo obiettivo per il dopo Koulibaly.… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Come riportato da Marca, Borja Garces dell' Atletico Madrid è seguito prevalentemente da due club: Real Zaragoza e Tenerife . Quello del secondo sarebbe il progetto per cui l'...Commenta per primo Il centrocampista belga Witsel : 'Ho scelto l'Atletico Madrid per restare al top'. Milan, secondo 'no' del Bruges per De Ketelaere: i dettagli della terza offerta Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dalle parti di Barcellona Leo Messi è diventato solo un vecchio ricordo. Dopo un periodo di assestamento dovuto all'addio della Pulce, la società si è rimessa al lavoro per sistemare i problemi econom ...