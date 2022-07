BALLANDO CON LE STELLE: IL DIETRO LE QUINTE E I SEGRETI DELLO SHOW SU RAIPLAY (Di giovedì 14 luglio 2022) ANTEPRIMA – La diciassettesima edizione di BALLANDO con le STELLE avrà una importante novità. Lo SHOW con Milly Carlucci si svilupperà in vari appuntamenti: il momento clou ovvero il sabato sera su Rai1, le strisce di BALLANDO on the Road il sabato pomeriggio, i talk nel daytime della rete ammiraglia e un nuovo progetto per RAIPLAY. Continua la sinergia tra la tv generalista e la piattaforma streaming e on-demand della Tv di Stato. Protagonisti della striscia di RAIPLAY saranno Milly Carlucci e i concorrenti di BALLANDO con le STELLE in un appuntamento speciale che dovrebbe svilupparsi in due puntate settimanali, da ottobre a dicembre, con contenuti esclusivi e inediti. Il DIETRO le QUINTE, i SEGRETI, ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 14 luglio 2022) ANTEPRIMA – La diciassettesima edizione dicon leavrà una importante novità. Locon Milly Carlucci si svilupperà in vari appuntamenti: il momento clou ovvero il sabato sera su Rai1, le strisce dion the Road il sabato pomeriggio, i talk nel daytime della rete ammiraglia e un nuovo progetto per. Continua la sinergia tra la tv generalista e la piattaforma streaming e on-demand della Tv di Stato. Protagonisti della striscia disaranno Milly Carlucci e i concorrenti dicon lein un appuntamento speciale che dovrebbe svilupparsi in due puntate settimanali, da ottobre a dicembre, con contenuti esclusivi e inediti. Ille, i, ...

