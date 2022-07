(Di giovedì 14 luglio 2022) Il 14 luglio 1948 il giovane Antonio Pallante scorse il "Migliore" dietro la porta a vetri di via della Missione mentre stava uscendo dall'uscita secondaria di Montecitorio. Palmiro, insieme ...

Pubblicità

RossanaGiannan2 : RT @luciano55321084: 14 luglio 1948: Palmiro Togliatti, leader del PCI, viene ferito da un estremista di destra. L'attentato rischia di po… - ildeposito : [storia] 14 luglio 1948 - Roma, l'attentato a Palmiro Togliatti, segreterio del PCI - PicoPaperopoli : olpiscono. L'attentato a Togliatti causa gravi disordini, che secondo i giornali dell'epoca sfiorano la guerra civile. ?? ?? #AccaddeOggi - SalvoBorelli : 14 Luglio 1948 Attentato a Palmiro Togliatti #palmirotogliatti #14luglio1948 - CheGuevaraRoma : RT @OssRepressione: #AccaddeOggi - #14luglio 1948: L’attentato a Togliatti -

Globalist.it

... la sera stessa, il miglioramento della condizione di Palmiroe le sue prime parole che ... due giorni dopo l', e la vera apoteosi in giallo a Parigi solo il 25 luglio.1948 - All'uscita dalla Camera dei Deputati, Palmiro, segretario del Partito Comunista Italiano, la principale forza politica di opposizione, è oggetto di un: a sparargli 4 colpi ... Attentato a Togliatti: tre pallottole per una rivoluzione mancata Durante i festeggiamenti della Festa nazionale francese un tir si scaglia contro la folla che assisteva allo spettacolo dei fuochi d'artificio sulla Passeggiata degli Inglesi causando 86 morti e 458 f ...Tre iniziative sono previste a Ponte a Ema nel giro di una settimana per ricordare il grande e indimenticabile Gino Bartali. La prima venerdì 15 luglio nella ricorrenza della vittoria ottenuta da Bart ...