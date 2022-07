Askatasuna | chiesti 28 rinvii a giudizio

(Di giovedì 14 luglio 2022) 28per altrettanti militanti del centro socialesono statiquesta mattina dalla procura di Torino. L’udienza preliminare è in programma il 29 luglio.La richiesta era stata inoltrata lo scorso 11 luglio e fra i reati contestati c’era l’associazione sovversiva. Al momento non è chiaro se la procura, alla luce della recente pronuncia del tribunale del riesame, che invece ha ipotizzato l’associazione per delinquere, modificherà la contestazione. L'articolo proviene da Nuova Società.

