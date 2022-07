Alessandra Amoroso di nuovo nella bufera, ad una fan dice: “Ti do una cellularata in faccia”, il web non perdona (Di giovedì 14 luglio 2022) Scambio di battute al veleno tra Alessandra Amoroso e un fan al Battiti live. E’ scoppiata una polemica molto accesa. Sui social non si fa altro che parlare di questo. Alessandra Amoroso è di certo una delle più importanti cantanti italiane la quale sicuramente ha avuto un successo strepitoso dal momento in cui ha preso parte ad una delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi. In tutti questi anni è stata presente sulla scena musicale italiana ed ha avuto modo di conquistare gran parte del pubblico che la segue sempre con tanto affitto. Ad ogni modo, Alessandra è stata anche al centro del gossip e sotto i riflettori per via della sua vita privata. In questi giorni la cantante Salentina pare che sia finita al centro di una vera e propria polemica per via di uno scambio di vedute anche ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 14 luglio 2022) Scambio di battute al veleno trae un fan al Battiti live. E’ scoppiata una polemica molto accesa. Sui social non si fa altro che parlare di questo.è di certo una delle più importanti cantanti italiane la quale sicuramente ha avuto un successo strepitoso dal momento in cui ha preso parte ad una delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi. In tutti questi anni è stata presente sulla scena musicale italiana ed ha avuto modo di conquistare gran parte del pubblico che la segue sempre con tanto affitto. Ad ogni modo,è stata anche al centro del gossip e sotto i riflettori per via della sua vita privata. In questi giorni la cantante Salentina pare che sia finita al centro di una vera e propria polemica per via di uno scambio di vedute anche ...

