Ultime Notizie – Donetsk | filorussi | “Fucilazione per mercenari condannati”

"I mercenari stranieri" che sono stati condannati a morte nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, nell'Ucraina orientale, saranno "fucilati" se i loro appelli contro la sentenza saranno respinti. Lo ha dichiarato il leader separatista filo-russo, Denis Pushilin, citato dall'agenzia Sputnik. "Tutti gli stranieri hanno presentato appello e siamo in attesa del verdetto del tribunale", ha detto, precisando che la sentenza, se verrà confermata, sarà eseguita "tramite Fucilazione". Le parole di Pushilin si riferiscono a due cittadini britannici e a un marocchino catturati mentre combattevano al fianco delle forze di Kiev a Mariupol e successivamente condannati a morte.

