Ucraina | Kiev | ' servono 9 miliardi dollari ogni mese per coprire disavanzo bilancio'

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - L'ha bisogno di 9dialperil deficit di, che è quasi il doppio delle richieste precedenti. Lo ha detto al Financial Times Oleg Ustenko, consigliere del presidente Zelensky per le questioni economiche, secondo cui questi fondi dovrebberoi costi di alloggi di emergenza e riparazioni abitative per milioni di persone, oltre a finanziare un reddito minimo di base per le persone che hanno perso il lavoro.

