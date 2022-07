Tra Totti e Blasi spunta Antonino Spinalbese, l’ex di Belen (Di mercoledì 13 luglio 2022) E insomma per gli appassionati del gossip, questa estate si sta facendo davvero calda, anzi, caldissima. Non solo le temperature nei prossimi giorni saranno più che bollenti ma anche le vicende della coppa Blasi-Totti, si fanno incandescenti. Oggi infatti è il Corriere della sera a sganciare l’ennesima bomba in questa vicenda. Parrebbe infatti, che sia stato possibile rivelare l’identità dell’uomo misterioso che avrebbe mandato i messaggi a Ilary Blasi, i messaggi che avrebbero fatto infuriare l’ex capitano della Roma. Il nome che oggi viene fatto dal Corriere della sera è quello di Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì. I messaggi trovati da Totti, non sarebbero stati quelli dell’attore con il quale adesso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 luglio 2022) E insomma per gli appassionati del gossip, questa estate si sta facendo davvero calda, anzi, caldissima. Non solo le temperature nei prossimi giorni saranno più che bollenti ma anche le vicende della coppa, si fanno incandescenti. Oggi infatti è il Corriere della sera a sganciare l’ennesima bomba in questa vicenda. Parrebbe infatti, che sia stato possibile rivelare l’identità dell’uomo misterioso che avrebbe mandato i messaggi a Ilary, i messaggi che avrebbero fatto infuriarecapitano della Roma. Il nome che oggi viene fatto dal Corriere della sera è quello di, ex compagno diRodriguez e padre della piccola Luna Marì. I messaggi trovati da, non sarebbero stati quelli dell’attore con il quale adesso ...

