Torreira | l’agente conferma | “Abbiamo un accordo”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Lucas, al termine della stagione, ha lasciato ufficialmente il nostro campionato. Conclusa l’esperienza alla Fiorentina ha fatto ritorno in Premier League. Con un’intervista rilasciata a “100%Deporte”del centrocampista uruguaiano ha rivelato come il futuro del suo assistito sarà invece nuovamente in Spagna: “un precon il Valencia, oggi parleremo con l’Arsenal.” Dichiarazioni che lasciano ampiamente intendere come la volontà del giocatore sia quella di liberarsi dai gunners ed accasarsi al club di Rino Gattuso. Nell’ultima stagione, sotto la guida di Vincenzo Italiano, ha collezionato 31 presenze in Serie A, mettendo a referto 5 reti e 2 assist, dimostrandosi uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato.Mercato Valencia Il Valencia di ...