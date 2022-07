Taxi, Rampelli: «Basta pagliacciate. Draghi non si faccia condizionare da Uber come Macron» (Di mercoledì 13 luglio 2022) «Basta pagliacciate contro i tassisti, l’Italia non prenda ordini dalle multinazionali straniere e Draghi non si faccia condizionare da Uber come Macron». A dirlo è stato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, chiedendo subito lo stralcio dell’articolo 10 del ddl Concorrenza, che di fatto agevola colossi come Uber e contro il quale centinaia di titolari di Taxi da tutta Italia oggi sono nuovamente scesi in piazza a Roma. Rampelli: «Cosa c’entrano i Taxi con la concorrenza?» «L’Unione europea – ha ricordato Rampelli – non contempla di agire sul trasporto pubblico non di linea, che segue tariffe stabilite da organi pubblici e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) «contro i tassisti, l’Italia non prenda ordini dalle multinazionali straniere enon sida». A dirlo è stato il vicepresidente della Camera, Fabio, chiedendo subito lo stralcio dell’articolo 10 del ddl Concorrenza, che di fatto agevola colossie contro il quale centinaia di titolari dida tutta Italia oggi sono nuovamente scesi in piazza a Roma.: «Cosa c’entrano icon la concorrenza?» «L’Unione europea – ha ricordato– non contempla di agire sul trasporto pubblico non di linea, che segue tariffe stabilite da organi pubblici e ...

