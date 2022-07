Roma-Atalanta, incontro di mercato: spunta un nome a sorpresa (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nei giorni scorsi c'è stato un incontro segreto tra Roma e Atalanta, durante il quale si è parlato anche del futuro di Jordan... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nei giorni scorsi c'è stato unsegreto tra, durante il quale si è parlato anche del futuro di Jordan...

Pubblicità

Gazzetta_it : La Roma punta Pasalic. E torna in ballo El Shaarawy - Giallorosso1988 : @HungryMarcio A prescindere da tutto, Pasalic per me è un giocatore molto buono che viene esaltato dal gioco dell’A… - Andrea68247001 : @theocrazia Subito sopra a Roma, Lazio, Napoli, Atalanta, Torino e Milan. In questo ordine - BDrummm : @Carlo25694867 @KSport24 @DiMarzio @ChelseaFC @sscnapoli @SkySport pare che stare costanti nelle prime 4 sia una ba… - albishpata : My prediction for Serie A standings for 22/23 season: 1.Milan 2.Juventus 3.Inter 4.Napoli 5.Lazio 6.Roma 7.Sassuolo… -