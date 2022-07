Pubblicità

fisco24_info : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 96,30 dollari: Quotazioni salgono dello 0,5% - MaurizioGabell1 : RT @Ric746: Dopo aver passato gli ultimi 4 mesi a frantumarci i coglioni dicendo che si doveva cessare immediatamente l''acquisto di gas e… - Simo07827689 : RT @Ric746: Dopo aver passato gli ultimi 4 mesi a frantumarci i coglioni dicendo che si doveva cessare immediatamente l''acquisto di gas e… - gurulku : RT @Ric746: Dopo aver passato gli ultimi 4 mesi a frantumarci i coglioni dicendo che si doveva cessare immediatamente l''acquisto di gas e… - slopis55 : RT @Ric746: Dopo aver passato gli ultimi 4 mesi a frantumarci i coglioni dicendo che si doveva cessare immediatamente l''acquisto di gas e… -

Agenzia ANSA

Ilin rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,5% a 96,30 dollari al barile. . 13 luglio 2022Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 96,08 dollari per barile. In lieve ... sulla stessa linea, depressa nel finale il FTSE Italia All - Share , chesotto i livelli ... Petrolio: chiude in rialzo a New York a 96,30 dollari (ANSA) - NEW YORK, 13 LUG - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,5% a 96,30 dollari al barile. (ANSA).Mustafa Sanalla è stato sollevato dall’incarico di presidente della National Oil Corporation (Noc), la società petrolifera di stato alla quale era a capo da 20 anni. La decisione è stata presa dal pri ...