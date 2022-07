No | per amore non si muore

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Quante volte lo abbiamo sentito dalle persone più grandi, quelle sagge, quelle che le esperienze più dolorose se le portano dentro come se fossero un tesoro prezioso da proteggere. Quante volte lo abbiamo detto per consolare un’amica, quante volte quell’amica lo ha detto a noi. Quante volte ce lo siamo ripetute per non pensare al dolore, al fiato rotto dal pianto e a tutti i sogni in frantumi. E come l’ecolalia bambinesca, più lo ripetevamo con la stessa intonazione, più apparentemente perdeva il suo senso. Ma noi quel senso non abbiamo smesso di cercarlo neanche per un momento. Lo abbiamo fatto disperatamente perché avevamo bisogno di credere che davvero fosse così. Che non saremmo morte per, anche se ogni muscolo del nostro corpo sembrava dirci esattamente il contrario. Anche se il cuore sembrava aver smesso di lottare, di battere e tenerci in vita. Abbiamo ...