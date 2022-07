Napoli-Anaune Val di Non: dove seguire la prima amichevole (Di mercoledì 13 luglio 2022) Domani il Napoli sarà impegnato con la prima amichevole precampionato. Affronterà l'Anaune Val di Non a Dimaro alle 18. Sia la... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Domani ilsarà impegnato con laprecampionato. Affronterà l'Val di Non a Dimaro alle 18. Sia la...

Pubblicità

RikyCatapano : SSC #Napoli informa che le due amichevoli in programma (Napoli-Anaune Val di Non giovedì 14/07 alle 18:00 e Napoli-… - MounirHoussein2 : RT @claudioruss: SSC Napoli informa che le due amichevoli in programma (#Napoli-Anaune Val di Non giovedì 14/07 alle 18:00 e Napoli-#Perugi… - andybianco10 : RT @BrunoGalvan85: Napoli-Anaune e Napoli-Perugia saranno fruibili per la prima volta e gratuitamente in diretta sul profilo ufficiale Face… - Azzurra47097501 : RT @SimoneGuadagnoo: #Napoli-Anaune Val di Non giovedì 14/07 alle 18:00 e Napoli-Perugia domenica 17/07 alle 18:00) saranno fruibili per la… - napolinext : #SSCNapoli: le due amichevoli in programma a Dimaro (Napoli-Anaune Val di Non giovedì 14/07 alle 18:00 e Napoli-Per… -