**M5S: fonti, timori su tenuta gruppo Senato se prevarrà ok a fiducia** (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "E i Senatori chi li tiene?", è una delle domande che rimbalzava questa mattina tra i 5 Stelle, sia tra i vertici impegnati nella riunione fiume del Consiglio nazionale con Giuseppe Conte -si aggiornerà alle 19.30- che tra i 'peones' o i volti noti del Movimento a lavoro tra Camera e Senato. A inizio riunione la linea dura -via da Aula senza votare la fiducia- sembrava avere la meglio, ma poi i dubbi e i timori si sono fatti largo, fino a portare il leader Giuseppe Conte, come riferito all'Adnkronos da autorevoli fonti del Movimento, a tentare la strada di un nuovo confronto col premier Mario Draghi, così da evitare lo scontro frontale. Intanto però, mentre si apre lo spiraglio di un disco verde del Movimento al dl aiuti, continuano a serpeggiare i timori interni sulla ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "E iri chi li tiene?", è una delle domande che rimbalzava questa mattina tra i 5 Stelle, sia tra i vertici impegnati nella riunione fiume del Consiglio nazionale con Giuseppe Conte -si aggiornerà alle 19.30- che tra i 'peones' o i volti noti del Movimento a lavoro tra Camera e. A inizio riunione la linea dura -via da Aula senza votare la fiducia- sembrava avere la meglio, ma poi i dubbi e isi sono fatti largo, fino a portare il leader Giuseppe Conte, come riferito all'Adnkronos da autorevolidel Movimento, a tentare la strada di un nuovo confronto col premier Mario Draghi, così da evitare lo scontro frontale. Intanto però, mentre si apre lo spiraglio di un disco verde del Movimento al dl aiuti, continuano a serpeggiare iinterni sulla ...

Pubblicità

lucianonobili : Grazie @DantiNicola per il prezioso lavoro suo e dei colleghi di @RenewEurope. Mentre #PD e #M5S volevano bloccare… - MadamaL41898457 : RT @ultimenotizie: E' terminata, dopo circa 5 ore, la riunione del Consiglio nazionale #M5S con Giuseppe #Conte. Fonti qualificate del Movi… - LucaViaggio : RT @aciapparoni: **FLASH -M5S: FONTI, SI VALUTA USCITA DA AULA MA NON DA GOVERNO PER ORA- FLASH** = - raspa90 : RT @ultimenotizie: E' terminata, dopo circa 5 ore, la riunione del Consiglio nazionale #M5S con Giuseppe #Conte. Fonti qualificate del Movi… - Flavr7 : RT @ultimenotizie: E' terminata, dopo circa 5 ore, la riunione del Consiglio nazionale #M5S con Giuseppe #Conte. Fonti qualificate del Movi… -