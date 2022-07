(Di mercoledì 13 luglio 2022) Leggo che la vittima ha trovato il coraggio di denunciare e far arrestare il suo feritore, ma è davvero l'unico piccolo , benché importante, segnale di cambiamento in questo stagno. 13 luglio 2022, ...

Cronache Campania

Hanno capito subito che unocome quello rimane per sempre. Forse con la chirurgia estetica si può ridurre, forse con un paio di interventi, se bastano. Ma non è una cosa che sparisce. La ...... e le famiglie insegnano ancora ai figli maschi che amore e possesso sono sinonimi , e che una sconfitta sentimentale rappresenta un affronto da punire con uno. Dove una bambina - perché, ... Napoli, sfregio permanente al volto alla ragazzina che aveva aveva lasciato il fidanzato: preso il 16enne Ma c’è un altro particolare da approfondire: l’arma usata per consumare lo sfregio ai danni della ragazzina. In sintesi, il 16enne ha spiegato di aver usato un coltellino allacciato al portachiavi, un ...L’aggressione in strada con un coltello dopo una lite. L’aggressore 16enne aveva già una denuncia per resistenza, anche i suoi hanno precedenti ...