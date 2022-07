Lazio | UFFICIALE | ecco Luis Maximiano

Pubblicità

TUTTO mercato WEB

... laha annunciato due difensori, Alessio Romagnoli e Mario Gila.anche Lewis Ferguson al Bologna. Ecco tutti i movimenti conclusi finora in Serie A IL TABELLONE ACQUISTI/CESSIONI - ......tasso zero del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito istituito dalla Regione. L'avviso di Artigiancassa, soggetto gestore del Fondo, è stato pubblicato questa mattina sul Bollettino... UFFICIALE: Lazio, arriva Romagnoli. Ha firmato un contratto di cinque anni Luis Manuel Arantes Maximiano è un nuovo giocatore della Lazio. A renderlo noto il club biancoceleste attraverso un comunicato ufficiale ...La Lazio si era congedata dai social a tarda notte con il video dell’arrivo di Alessio Romagnoli che dava la buonanotte ai tifosi biancocelesti. Se addormentarsi con un “Forza Lazio, non dimenticatelo ...